Real Estate Website & CRM System

Сайт нерухомості та CRM система



Ми створили інноваційний сайт для пошуку нерухомості в оренду та продаж, що включає потужну CRM систему для зручності користувачів і агентств. Наш проект пропонує унікальні рішення для фільтрації та пошуку квартир, інтеграцію з картами для точного орієнтування, а також автоматизацію збереження контактів для полегшення роботи з потенційними клієнтами.



Система підтримує реєстрацію користувачів, а також забезпечує інтеграцію з платформою Дія, що дозволяє швидко перевіряти та обробляти документи.

На сайті одразу можна заключати договори на оренду та продаж нерухомості



Це зручний інструмент, який дозволяє користувачам знаходити і орендувати нерухомість без зайвих зусиль, а агентствам – ефективно керувати своїми контактами та угодами.