Редизайн сайта fitnext.ru под "ключ"

Добавлена
10 лет назад
180 просмотров
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Необходимо было предать сайту новый стиль и европейскую современность.

С чем наша команда успешно справилась.

Работы:

- Освежили логотип

- Создание уникального дизайна

- Создание баннеров для слайдера

- Разработка функционала 

- Размещение сайта на хостинге клиента

- Разработка email писем для рассылки