Редизайн сайта fitnext.ru под "ключ"

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Необходимо было предать сайту новый стиль и европейскую современность.
С чем наша команда успешно справилась.
Работы:
- Освежили логотип
- Создание уникального дизайна
- Создание баннеров для слайдера
- Разработка функционала
- Размещение сайта на хостинге клиента
- Разработка email писем для рассылки