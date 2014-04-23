Редизайн сайта fitnext.ru под "ключ"

Необходимо было предать сайту новый стиль и европейскую современность.

С чем наша команда успешно справилась.

Работы:

- Освежили логотип

- Создание уникального дизайна

- Создание баннеров для слайдера

- Разработка функционала

- Размещение сайта на хостинге клиента

- Разработка email писем для рассылки