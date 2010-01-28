Regionsgroup
Сайты «под ключ»
Добавлена144 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Современный и лаконичный дизайн полностью соответствует пожеланиям заказчика и выполнен в сдержанной цветовой гамме. Деловой стиль сайта соответствует специфике деятельности компании, занимающейся строительством крупных объектов коммерческой недвижимости. Просто и сдержанно о компании с размахом.