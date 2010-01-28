http://www.regionsgroup.ru

Современный и лаконичный дизайн полностью соответствует пожеланиям заказчика и выполнен в сдержанной цветовой гамме. Деловой стиль сайта соответствует специфике деятельности компании, занимающейся строительством крупных объектов коммерческой недвижимости. Просто и сдержанно о компании с размахом.