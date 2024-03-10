Remint Solana NFT App

Задача: Разработать сайт, позволяющий пользователям подключаться через криптокошелек Solana и выполнять повторный минтинг (remint) своих NFT. При этом необходимо, чтобы все старые NFT были уничтожены, а новые — заминчены, сохраняя при этом идентичность с предыдущими. Все действия должны происходить в рамках одной транзакции.

Реализация: Я создал сайт на базе React и разработали смарт-контракт, который выполняет необходимые операции. Теперь пользователи могут легко подключиться, нажать кнопку "Remint" и получить обновленные NFT. Дополнительно, по просьбе клиента, мы разместили всю метадату на его сервере, что обеспечивает более надежное и централизованное хранение данных.