Задачи:

Основная задача сайта — погрузить пользователей в мир Рене Магритта через креативный дизайн и интерактивные элементы, отражающие его сюрреалистический стиль. Лендинг должен не только информировать о жизни и творчестве художника, но и создать эмоциональную связь с аудиторией, вовлекая её в визуальный диалог, вдохновленный его работами.



Результат:

В результате создан уникальный сайт с богатым анимационным контентом, который привлекает внимание и удерживает интерес пользователей. Креативный дизайн и плавные интерактивные элементы помогают не только передать атмосферу творчества Магритта, но и значительно усилить вовлеченность аудитории, оставляя сильное визуальное впечатление и стимулируя дальнейшее изучение его творчества.



Пощупать сайт: Рене Магритт