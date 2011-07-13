Ресторан «Дача» — Аутентичная одесская кухня.
Сайты «под ключ»
Добавлена218 просмотров
12 лет назад
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- Верстка сайта;
- Разработка сложных клиентских javascript скриптов;
- Разработка серверной PHP части на базе фреймворка Kohana 3;
- Разработка cms для управления сайтом и базой данных mysql.
Дизайн студии Ивана Воина: www.ivanvoin.com.