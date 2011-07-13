Ресторан «Дача» — Аутентичная одесская кухня.

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
218 просмотров
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http://dacha.com.ua

- Верстка сайта;

- Разработка сложных клиентских javascript скриптов;

- Разработка серверной PHP части на базе фреймворка Kohana 3;

- Разработка cms для управления сайтом и базой данных mysql.

Дизайн студии Ивана Воина: www.ivanvoin.com.