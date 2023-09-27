Rick&Morty - википедия по персонажам мультсериала.
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Разработка сервиса, который позволяет найти героя мультсериала, просмотреть его bio, найти серию в которой участвовал герой, отфильтровать героев по статусу и сохранить любимых героев в избранное.
Реализовать API по вселенной Rick&Morty.
Задачи:
Реализовать API по вселенной Rick&Morty.
Решенные задачи:
Реализовал работу с API
Реализовал пагинацию
Реализовал фильтрацию героев по статусу
Реализовал поиск героев по запросу
Разработал локальное хранилище
Реализовал возможность выбора темы
Реализовал навигацию по приложению
Обработал страницу 404 (NotFound)
Обработал ошибку загрузки данных
Оптимизировал рендеринг компонентов
Реализовал условный рендеринг
Анимировал элементы
Реализовал адаптивность
Опубликовал сайт для демонстрации на Vercel
Технологии:
React
Redux
JavaScript
Библиотека lodash
CI/CD
HTML
CSS
Ссылка на проект
rick-morty-wiki.ru