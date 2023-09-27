Rick&Morty - википедия по персонажам мультсериала.

Разработка сервиса, который позволяет найти героя мультсериала, просмотреть его bio, найти серию в которой участвовал герой, отфильтровать героев по статусу и сохранить любимых героев в избранное.

Реализовать API по вселенной Rick&Morty.

Задачи:

Реализовать API по вселенной Rick&Morty.



Решенные задачи:



Реализовал работу с API

Реализовал пагинацию

Реализовал фильтрацию героев по статусу

Реализовал поиск героев по запросу

Разработал локальное хранилище

Реализовал возможность выбора темы

Реализовал навигацию по приложению

Обработал страницу 404 (NotFound)

Обработал ошибку загрузки данных

Оптимизировал рендеринг компонентов

Реализовал условный рендеринг

Анимировал элементы

Реализовал адаптивность

Опубликовал сайт для демонстрации на Vercel





Технологии:



React

Redux

JavaScript

Библиотека lodash

CI/CD

HTML

CSS



Ссылка на проект

rick-morty-wiki.ru