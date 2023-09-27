Rick&Morty - википедия по персонажам мультсериала.

Сайты «под ключ»
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Разработка сервиса, который позволяет найти героя мультсериала, просмотреть его bio, найти серию в которой участвовал герой, отфильтровать героев по статусу и сохранить любимых героев в избранное.
Реализовать API по вселенной Rick&Morty.

Задачи:
Реализовать API по вселенной Rick&Morty.

Решенные задачи:

  • Реализовал работу с API

  • Реализовал пагинацию

  • Реализовал фильтрацию героев по статусу

  • Реализовал поиск героев по запросу

  • Разработал локальное хранилище

  • Реализовал возможность выбора темы

  • Реализовал навигацию по приложению

  • Обработал страницу 404 (NotFound)

  • Обработал ошибку загрузки данных

  • Оптимизировал рендеринг компонентов

  • Реализовал условный рендеринг

  • Анимировал элементы

  • Реализовал адаптивность

  • Опубликовал сайт для демонстрации на Vercel



Технологии:

  • React

  • Redux

  • JavaScript

  • Библиотека lodash

  • CI/CD

  • HTML

  • CSS


Ссылка на проект
rick-morty-wiki.ru