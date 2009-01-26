Риск 2.0
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Добавлена171 просмотр
15 лет назад
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Риск 2.0 создан для людей, не понаслышке знающих, что такое риск, и стремящихся поделиться этим знанием. Аудитория проекта — активные, молодые душой и телом люди, увлекающиеся экстремальными видами спорта, работники спортивной индустрии, производители и потребители товаров и услуг для спорта, активного отдыха.