Роблю сайти на Тільді

1. Планування проекту: Перш за все, визначтеся з цілями вашого проекту. Які сторінки вам потрібні? Який функціонал потрібен? Як буде виглядати загальний дизайн? Цей крок включає в себе складання структури сайту і створення плану дій.

2. Відредагуйте структуру сторінок: Почніть зі створення головних сторінок сайту, таких як домашня сторінка, сторінки контактів, послуг та інші. Ви можете додавати, видаляти та перейменовувати сторінки за потреби.

3. Наповнення контентом: Я додаю контент на кожну сторінку, включаючи текст, зображення, відео та інші медіа-елементи. Переконайтеся, що контент відповідає вашим цілям і бренду.

4. Налаштування дизайну: Змініть дизайн блоків і сторінок відповідно до вашого бренду. Ви можете налаштувати кольори, шрифти, відступи тощо.

5. Адаптація до пристроїв: Переконайтеся, що ваш сайт добре відображається на різних пристроях, включаючи комп'ютери, планшети та мобільні телефони. Tilda дозволяє легко налаштувати адаптивний дизайн.

6. Тестування та налагодження: Тестуйте свій сайт, щоб переконатися, що все працює правильно. Перевірте, як працюють форми, кліки на посилання та загальну продуктивність сайту.

7. SEO-оптимізація: Оптимізую мета-теги та інші елементи сайту для пошукових систем (SEO).