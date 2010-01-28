http://www.rosnou.ru

Сложнее всего было структурировать большой массив информации и создать удобную и понятную навигацию. Университет - это широко разветвленная структура образовательных и научных подразделений. Нужно было охватить масштаб вуза одним ресурсом.

Мы разработали не просто сайт, а целый образовательный портал и интерактивное средство общения не только для абитуриентов, но и преподавателей, и студентов. Сейчас все на сайте сделано для того, чтобы каждый заглянувший не только получил полное представление о вузе, но и максимально приблизился к тому, чтобы стать студентом университета.