Rostov-on-web
Сайты «под ключ»
Добавлена175 просмотров
13 лет назад
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Сайт планировался как городской портал, но был приостановлен в пользу u-f.ru. Реализовано: система подачи объявлений разного приоритета, т. е. отображение только на главной, или в топе, или жирным шрифтом, Каталог компаний.
Так же как и сайт u-f.ru — разрабатывался в рамках должностных обязанностей.