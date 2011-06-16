http://rostov-on-web.ru/

Сайт планировался как городской портал, но был приостановлен в пользу u-f.ru. Реализовано: система подачи объявлений разного приоритета, т. е. отображение только на главной, или в топе, или жирным шрифтом, Каталог компаний.

Так же как и сайт u-f.ru — разрабатывался в рамках должностных обязанностей.