Роза ветров - Урал (сеть туристических агентств)

http://www.rozavetrov-ural.ru/

Сайт сети туристических агентств - Роза ветров. Изначально создавался для Магнитогорского представительства с возможностью расширения на несколько городов.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн и вёрстку.

5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

6. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Большое количество структурированных статических страниц.

2. Интеграция с сервисами он-лайн бронирования и поиска попутчиков.

3. Раскрывающееся меню на javascript.

4. Сделан на cms Wordpress.