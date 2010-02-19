Роза ветров - Урал (сеть туристических агентств)
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http://www.rozavetrov-ural.ru/
Сайт сети туристических агентств - Роза ветров. Изначально создавался для Магнитогорского представительства с возможностью расширения на несколько городов.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн и вёрстку.
5. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
6. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Большое количество структурированных статических страниц.
2. Интеграция с сервисами он-лайн бронирования и поиска попутчиков.
3. Раскрывающееся меню на javascript.
4. Сделан на cms Wordpress.