Розробка сайту для стоматології на WP

🦷 Сучасний вебсайт для стоматологічної клініки — зручність та простота в кожній деталі
Наша студія розробила сайт для стоматологічної клініки, враховуючи потреби пацієнтів різних вікових категорій. Основні акценти проєкту:
🔹 Інтуїтивна навігація
Користувачі можуть швидко знайти необхідні розділи: від інформації про послуги до профілів лікарів.
🔹 Онлайн-запис на прийом
Легке та зручне бронювання візиту з підтвердженням у реальному часі.
🔹 SEO-оптимізація
Покращена видимість у пошукових системах, що забезпечує стабільний потік нових пацієнтів.
🔹 Комфортний дизайн
Сучасний інтерфейс у пастельних тонах, що знижує тривожність та сприяє приємному користувацькому досвіду.
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