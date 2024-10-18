Розробка сайту для стоматології на WP

🦷 Сучасний вебсайт для стоматологічної клініки — зручність та простота в кожній деталі



Наша студія розробила сайт для стоматологічної клініки, враховуючи потреби пацієнтів різних вікових категорій. Основні акценти проєкту:



🔹 Інтуїтивна навігація

Користувачі можуть швидко знайти необхідні розділи: від інформації про послуги до профілів лікарів.



🔹 Онлайн-запис на прийом

Легке та зручне бронювання візиту з підтвердженням у реальному часі.



🔹 SEO-оптимізація

Покращена видимість у пошукових системах, що забезпечує стабільний потік нових пацієнтів.



🔹 Комфортний дизайн

Сучасний інтерфейс у пастельних тонах, що знижує тривожність та сприяє приємному користувацькому досвіду.



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