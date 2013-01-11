РПК "Навигатор"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин сувенирной продукции с возможностью поиска и подбора по множеству каталогов.
Скрипт каталога и интеграция — GiftResearch.
На сайте:
• CMS (MODX);
• каталог продукции;
• корзина заказов;
• поиск по каталогу;
• новостная лента;
• тематические статьи;
• обратная связь.