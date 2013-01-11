РПК "Навигатор"

http://rpknavigator.com/

Интернет-магазин сувенирной продукции с возможностью поиска и подбора по множеству каталогов.

Скрипт каталога и интеграция — GiftResearch.

На сайте:

• CMS (MODX);

• каталог продукции;

• корзина заказов;

• поиск по каталогу;

• новостная лента;

• тематические статьи;

• обратная связь.