http://www.ribank.ru

Русский Инвестиционный Банк является универсальным коммерческим банком и стремится удовлетворить потребности всех клиентов в широком спектре качественных банковских услуг. Банк активно работает на рынке финансирования и банковского обслуживание российских коммерческих компаний и частных лиц со стабильным средним и высоким уровнем дохода.