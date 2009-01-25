Русский Инвестиционный Банк
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Добавлена295 просмотров
15 лет назад
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Русский Инвестиционный Банк является универсальным коммерческим банком и стремится удовлетворить потребности всех клиентов в широком спектре качественных банковских услуг. Банк активно работает на рынке финансирования и банковского обслуживание российских коммерческих компаний и частных лиц со стабильным средним и высоким уровнем дохода.