Сайт Агентства Гедвижимости "УКРКОНСАЛТИНВЕСТ"

http://konsaltinvest.com.ua/

Разработка сайта для Агентства Недвижимости «УКРКОНСАЛИНВЕСТ» - лидирующая Крымская компания, в области инвестирования и недвижимости. Не считая реализация земельных участков, и квартирных вопросов,резюме компании насчитывает более 500 бизнес-проектов, по технологическим процессам, включающие все этапы развития проекта. Начиная от анализа рынка и маркетинговых исследований в области проекта, заканчивая комплексными решениями инвестиционных потребностей и расчета рисков работы.