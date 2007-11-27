Сайт агентства недвижимости «Конструктив»

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http://www.konstruktiv-realty.com
На сайте представлена недвижимость стран Европы и Латинской Америки на четырёх языках. Для пользователей предоставляется удобный поиск и возможность оформления заявок.
Система администрирования позволяет агентам разных стран управлять объектами в своём регионе, а администратору управлять агентами и всей недвижимостью.