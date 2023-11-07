Сайт агентства праздников

Пространство для праздника Papaya Loft

Это cтудия праздника и семейный клуб.

Просторный зал с панорамными окнами, выделенная игровая зона для детей, мини кухня с барной стойкой, несколько фотозон и все это в комплексе.

Создан завлекающий одностраничный сайт со стильным видео на главной странице.

Вставлен прайс-лист с ценами.

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