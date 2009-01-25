Сайт Агентства территориального развития Нойдорф.
Сайты «под ключ»
Добавлена263 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.noidorf.webincom.ru
Разработка сайта Агентства территориального развития «Нойдорф-Стрельна». Агентство территориального развития «Нойдорф-Стрельна» — создано в апреле 1996 года, как предприятие по комплексному развитию городских территорий, а именно для реализации проекта строительства компактного поселения российских немцев в пос. Стрельна Петродворцового района.