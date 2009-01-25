Сайт Агентства территориального развития Нойдорф.

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Разработка сайта Агентства территориального развития «Нойдорф-Стрельна». Агентство территориального развития «Нойдорф-Стрельна» — создано в апреле 1996 года, как предприятие по комплексному развитию городских территорий, а именно для реализации проекта строительства компактного поселения российских немцев в пос. Стрельна Петродворцового района.