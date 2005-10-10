Сайт-агрегатор электронной коммерции (alligator)

Задача В наше время существует тысячи сайтов которые продают товары со своих складов, идея была объединить их всех на одном сайте и зарабатывать на комиссии с продажи. Решение У клиента был дизайн-проект, когда он пришел к нам. Поэтому нам просто нужно было разработать интерфейсную часть и серверную службу, которая анализирует и собирает соответствующую информацию о предложениях и ценах с веб-сайтов электронной коммерции. 1)Создали концепцию Мы согласовали с клиентом список категорий товаров, которые будут доступны на главной странице сайта. Одной из первостепенных задач была функция поиска по параметрам товара: цена, бренд, тип товара, размер, цвет и т.д. Далее интеграция с транспортной компанией и возможностью производить оплату прямо на сайте. Результат Сделали сайт На основе существующего дизайн-проекта была произведена верстка, настройка всех элементов сайта. Для серверной части мы использовали PHP с laravel. Особое внимание было уделено оптимизации и быстродействию всех процессов.

https://workspace.ru/cases/sayt-agregator-elektronnoy-kommercii-alligator/?agency=softnd