Сайт аукциона "Taobao"
Сайты «под ключ»
Добавлена158 просмотров
12 лет назад
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Создание сайта для компании представителей крупнейшей интернет аукциона Китая, сравнимого с аукционом «eBay». Уникальность проекта заключается в том, что встретить аукцион TaoBao на русском языке – невозможно. Так как никто не берётся за такой грандиозный объём работы. По этому, компании представителей понадобилась площадка в интернете, а нам переводчик с Китайского на Русский.