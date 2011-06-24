Сайт аукциона "Taobao"

http://tbex.com.ua/

Создание сайта для компании представителей крупнейшей интернет аукциона Китая, сравнимого с аукционом «eBay». Уникальность проекта заключается в том, что встретить аукцион TaoBao на русском языке – невозможно. Так как никто не берётся за такой грандиозный объём работы. По этому, компании представителей понадобилась площадка в интернете, а нам переводчик с Китайского на Русский.