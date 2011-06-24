Сайт аукциона "Taobao"

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
158 просмотров
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Создание сайта для компании представителей крупнейшей интернет аукциона Китая, сравнимого с аукционом «eBay». Уникальность проекта заключается в том, что встретить аукцион TaoBao на русском языке – невозможно. Так как никто не берётся за такой грандиозный объём работы. По этому, компании представителей понадобилась площадка в интернете, а нам переводчик с Китайского на Русский.