Сайт автосервиса по иномаркам

http://www.autotransservice.ru

Этапы разработки:

Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - создание графического материала - копирайтинг - установка на самописную CMS с уникальным для Заказчика функционалом - поддержка по настоящее время