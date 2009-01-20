Сайт автосервиса по иномаркам
Сайты «под ключ»
Добавлена223 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.autotransservice.ru
Этапы разработки:
Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - создание графического материала - копирайтинг - установка на самописную CMS с уникальным для Заказчика функционалом - поддержка по настоящее время