Сайт автосервиса по иномаркам

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
223 просмотра
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http://www.autotransservice.ru

Этапы разработки:

Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн - создание графического материала - копирайтинг - установка на самописную CMS с уникальным для Заказчика функционалом - поддержка по настоящее время