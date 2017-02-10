Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Сайт - Автозапчасти
Сайты «под ключ»
Добавлена
7 лет назад
111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта "под ключ" на cms Wordpress
Этапы работ:
Дизайн макета сайта.
Проектирование сайта.
Вёрстка шаблона сайта, HTML + CSS3 + Js.
Установка CMS, настройка функционала, плагинов CMS.
Установка сверстанного шаблона сайта на CMS.
Наполнение контентом.
1400x1510
390 КБ
Вадим
luckyvad
Был
7 лет назад
Заказать похожую работу
#7 из 10
Свернуть сайдбар