Сайт - Автозапчасти

Добавлена
7 лет назад
111 просмотров
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Разработка сайта "под ключ" на cms Wordpress

Этапы работ:

  • Дизайн макета сайта.
  • Проектирование сайта.
  • Вёрстка шаблона сайта, HTML + CSS3 + Js.
  • Установка CMS, настройка функционала, плагинов CMS.
  • Установка сверстанного шаблона сайта на CMS.
  • Наполнение контентом.