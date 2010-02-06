Сайт батик студии Натальи Синкевич
Сайты «под ключ»
Добавлена191 просмотр
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нашей компанией совместно с фотоагентсвом «Западный Урал», которое разработало дизайн, был разработан и запущен в эксплуатацию сайт батик студии Натальи Синкевич.
На сайте посетители могут познакомиться с работами, выполненными методом росписи по ткани и заказать понравившиеся работы.
На сайте с работами могут познакомиться намного больше людей не только из Перми, но и из других городов.