Сайт батик студии Натальи Синкевич

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
191 просмотр
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http://batik.netter.ru

Нашей компанией совместно с фотоагентсвом «Западный Урал», которое разработало дизайн, был разработан и запущен в эксплуатацию сайт батик студии Натальи Синкевич.

На сайте посетители могут познакомиться с работами, выполненными методом росписи по ткани и заказать понравившиеся работы.

На сайте с работами могут познакомиться намного больше людей не только из Перми, но и из других городов.