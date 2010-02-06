http://batik.netter.ru

Нашей компанией совместно с фотоагентсвом «Западный Урал», которое разработало дизайн, был разработан и запущен в эксплуатацию сайт батик студии Натальи Синкевич.

На сайте посетители могут познакомиться с работами, выполненными методом росписи по ткани и заказать понравившиеся работы.

На сайте с работами могут познакомиться намного больше людей не только из Перми, но и из других городов.