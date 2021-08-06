Сайт бизнес-консультанта

Создание сайта — информация о проекте

Екатерина Ларина – бизнес-консультант, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт в области маркетинга, бизнес-планирования и продвижения бизнеса, постоянный спикер Международной академии ведущих “HolidayEvent”, спикер III Харьковского международного фестиваля ведущих праздничных мероприятий «Kharkov Event Fest», создатель брендов личности для людей творческих профессий, бизнес-тренеров и других представителей бизнеса, кандидат экономических наук, доцент Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца.