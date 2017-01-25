Сайт частного гида по Латинской Америке / Drupal 7

Добавлена
7 лет назад
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Из важного стоит отметить функционал отдельной версии сайта для тур-агентств,

который предоставляется в виде модуля во фрейме.

Так же поисковик туров, мультиязычность, формы бронирования. 

Гибкая связка разных типов материалов в один.

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