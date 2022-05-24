Сайт для агентства недвижимости

Создали за четыре дня лендинг, который позволяет легко связаться с компанией. Клиент хотел красочный и светлый дизайн, который бы создавал ощущение уюта и комфорта.

Мы проанализировали конкурентов, выявили преимущества и недостатки их сервисов.

Прототип

На основе анализа и желаний клиента разработали макет лендинга. Определились с порядком блоков. Основная задача — обеспечить простоту связи с компанией. Поэтому сделали минималистичную форму для записи на консультацию.

Цвета

При выборе дизайна опирались на запрос клиента: цвета «уютные», но при этом есть яркий акцент на самом важном — кнопках с целевыми действиями.

Шрифтовая круто сочетается с дизайном и не привлекает к себе лишнее внимание. Главное — контент.

Знакомство с командой

Для создания доверия между клиентом и компанией добавили блок «О команде». В нем познакомили пользователей с сотрудниками.

Мы учли все желания клиента и подошли к дизайну с позиции маркетинга. Сделали так, чтобы сайт «продавал» услугу.