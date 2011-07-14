Сайт для агентства «ПАТИ-БУМ»
Сайты «под ключ»
Добавлена226 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://club.party-boom.kiev.ua/
На протяжении 5 лет команда профессиональных, креативных, веселых , молодых людей организовывает детские праздники.
Мы просто делаем праздник и просто любим детей!
Приходите! Мы ждем именно Вас!
Посмотреть:
http://club.party-boom.kiev.ua/
Разработано: 30 Апрель, 2011
Использовано:
Flash CS3 Professional (AS3)
Photoshop CS3 Extended
Drupal CMF