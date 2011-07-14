Сайт для агентства «ПАТИ-БУМ»

http://club.party-boom.kiev.ua/

На протяжении 5 лет команда профессиональных, креативных, веселых , молодых людей организовывает детские праздники.

Мы просто делаем праздник и просто любим детей!

Приходите! Мы ждем именно Вас!

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http://club.party-boom.kiev.ua/

Разработано: 30 Апрель, 2011

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