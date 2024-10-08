Сайт для американской транспортной компании

Лендинг для американской компании, которая помогает жителям Лос-Анджелеса при переезде. Сделан в марте 2021 года.

Задача: сделать простой и легкий сайт, на котором была бы вся информация о компании и её услугах, а также возможность оставить заявку на переезд или просто позвонить менеджеру.

В целом проект занял одну неделю: первые два дня ушил на создание прототипа и подготовку текстов. Затем 3 дня на дизайн, было сделано 3 варианта дизайна, клиент выбрал последний. Еще один день ушел на верстку сайта на Тильде, и последние пару дней исправляли ошибки и доделывали анимацию. Также почти полдня ушло на настройку Гугл карты с зонами работы компании.

Стоимость работы над сайтом составила 35 тыс рублей