Сайт для автосервиса Сервиспарк. Главная страница.

http://www.servicepark-n.ru/

Разработан сайт для автосервиса "Сервиспарк". У сайта индивидуальный дизайн, созданный по вкусу заказчика, по его пожеланиям и предпочтениям. На сайте установлен анимированный flash-хедер. На главной странице располагается большой слайдер, изображения на слайдах соответствуют страницам сайта, и связаны с ними активными ссылками. На сайте находятся два каталога продуктов: на автошины и моторные масла. Меню в каталоге на автошины позволяет выбрать товар по производителю и сезонности и доступно с любой страницы каталога, что дает возможность быстрой и простой навигации. В каталоге на моторные масла доступен выбор по производителю, меню также доступно с любой страницы каталога. На странице "Контакты" есть удобная форма обратной связи.