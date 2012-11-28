Сайт для автосервиса Сервиспарк. Каталог шин.

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http://www.servicepark-n.ru/wheeltire_bridgestone.php
Каталог шин был сделан по принципу: "Чем проще - тем лучше". Директор автосервиса сразу отмел все варианты со сложным выбором по нескольким параметрам. Его идея заключалась в том, чтобы сделать выбор шин предельно простым и понятным даже для человека слабо разбирающегося в пользовании интернетом.