Сайт для автосервиса Сервиспарк. Каталог шин.

http://www.servicepark-n.ru/wheeltire_bridgestone.php

Каталог шин был сделан по принципу: "Чем проще - тем лучше". Директор автосервиса сразу отмел все варианты со сложным выбором по нескольким параметрам. Его идея заключалась в том, чтобы сделать выбор шин предельно простым и понятным даже для человека слабо разбирающегося в пользовании интернетом.