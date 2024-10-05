Сайт для бьюти салона

В рамках этого проекта был создан современный и стильный сайт для салона красоты, призванный продемонстрировать услуги салона и привлечь новых клиентов. Сайт был создан на базе WordPress, что обеспечило гибкость и простоту управления контентом для сотрудников салона.



Ключевые особенности включают:



Список услуг: Подробная страница для каждой услуги, включая описание, цены и варианты бронирования.

Онлайн-запись на прием: Удобная система, позволяющая клиентам записываться на прием прямо через сайт.

Галереи изображений: Демонстрация работ салона, включая примеры причесок, нейл-арта и процедур по уходу за кожей.

Отзывы клиентов: Специальный раздел с отзывами клиентов для укрепления доверия и авторитета.

Отзывчивый дизайн: Оптимизирован для всех устройств, обеспечивая удобство работы на смартфонах, планшетах и настольных компьютерах.

Контактная форма: Простая форма, позволяющая потенциальным клиентам легко связаться с салоном.

Дизайн сайта отражает элегантность и профессионализм бренда, при этом особое внимание уделяется удобству использования и SEO-оптимизации для улучшения видимости в поисковых системах.