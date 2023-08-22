Сайт для экологически чистой компании
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О проекте:
Auteur - это универсальный магазин экологически чистых продуктов для гидратации, обедов и путешествий. Мы являемся британским домом для Bobble, Corkcicle, Hip, Roll'eat, Stojo, Soma и Tru Earth.
Цель: Разработать сайт на базе WordPress с WooCommerce.
Отрасль: Электронная коммерция
Используемые технологии: WordPress, WooCommerce, PHP, CSS, SCSS, HTML, JS, jQuery, MySQL, интеграция платежей (Visa, Mastercard, PayPal).