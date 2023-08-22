Сайт для экологически чистой компании

Сайты «под ключ»
Добавлена
4 месяца назад
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О проекте:

Auteur - это универсальный магазин экологически чистых продуктов для гидратации, обедов и путешествий. Мы являемся британским домом для Bobble, Corkcicle, Hip, Roll'eat, Stojo, Soma и Tru Earth.

Цель: Разработать сайт на базе WordPress с WooCommerce.

Отрасль: Электронная коммерция

Используемые технологии: WordPress, WooCommerce, PHP, CSS, SCSS, HTML, JS, jQuery, MySQL, интеграция платежей (Visa, Mastercard, PayPal).