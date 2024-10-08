Сайт для фестиваля современного искусства 'STYQ 2021. Реализован в феврале 2021 года.

Задача: в сжатые сроки создать сайт, который отразит дух фестиваля, расскажет о программе и хедлайнерах и привлечет побольше посетителей. Клиент хотел получить необычный, но при этом простой и понятный дизайн. Поэтому было решено использовать необычные гротескные шрифты и простую черно-белую гамму с оранжевыми акцентами. Также было решено использовать побольше анимации на сайте, чтобы подольше удержать пользователей.

Стоимость работы над сайтом составила 30 тыс рублей