Сайт для гостевого дома ГульХаят

Первый блок состоит из двух блоков: шапки и обложки. В шапку включены: логотип, меню и кнопка, которая выводит на попап для обратной связи.

Разделы меню: 1. О нас. Раздел открывает страницу, рассказывающую о гостевом доме Гульхаят, о коллективе и о преимуществах; 2. Номера. Этот раздел имеет три подраздела (2-х местные бунгало, 3-х местные номера и 4-х местные номера), в которых имеется

фотографии номеров и коротких обзор с указанием цены;

3. Экскурсии. Само название говорит о том, что речь идет о тех

экскурсиях, которые могут заказать гости Иссык-Куля. Здесь рассказывается о

наиболее популярных достопримечательностях, с фотографиями и коротким

описанием. 4. Кафе. Здесь можно ознакомиться с меню Гостевого дома Гульхаят; 5. Контакты. Фоном обложки послужила фотография Гостевого дома Гульхаят. Подзаголовком сделали лозунг из логотипа - Ваш дом вдали от дома.

Красная кнопка открывает короткий видеоролик о Гостевом доме Гульхаят . Следующий блок коротко рассказывает о всех преимуществах Гостевого дома Гульхаят перед другими

конкурентами своего сегмента. Третий, основной блок, в котором посетители сайта могут ознакомиться с номерами, кнопки на номерах

открывают подразделы в меню раздела Номера. Ниже расположен блок с кнопкой

"Заказать номер", открывающий форму заказа, с полями (Имя,

телефон,e-mail, кол-во человек, тип номера, дата заезда, кол-во дней и

пожелания). Четвертый и самый интересный блок оформлен в виде слайдера и кнопки с видео, сам бейдж также открывает видео

о Гостевом доме Гульхаят. Первое изображение слайда это цветы с территории

Гульхаята, кнопка открывает другое видео о преимуществах отдыха на Иссык-Куле,

а именно в Гостевом доме Гульхаят. Второе изображение Гульхаят с другого

ракурса и кнопка уже открывает видео с полным обзором того, что можно увидеть в

Гостевом доме Гульхаят и на его территории. Третье изображение - это вид

Иссык-Куля, а кнопка открывает великолепный видеоролик об экскурсиях на

Иссык-Куле. Фоном блока использовано фото с Иссык-Кулем. Все видео,

которые можно посмотреть на сайте, также изготовлены нами. Пятый блок также состоит из двух блоков и составляют единое целое, поскольку первый блок это конкретные

контакты, а второй блок показывает геопозицию на карте, по которому можно

определиться со своим местоположением и найти Гостевой дом Гульхаят. Фон также

как и в других блоках - Иссык-Куль. Подвал ничем особенным не отличается. Логотип, название, колонка с разделами и отдельно колонка с

номерами и, наконец, мессенджеры и номер телефона.