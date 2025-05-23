Сайт для игрового портала

Добавлена
день назад
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Game Template.jpg

Пример разработки игрового портала - https://game.yourweb.me/

Сайт полностью адаптивный на разных устройствах (телефоны, планшеты, ноутбуки)

Характеристики:

  • Работа с внешним API

  • Современный дизайн

  • Хувер эффекты ( карточки, кнопки меню)

  • Удобная навигация (Жанры, Платформы, Фильтры)

  • Загрузка "бесконечного экрана" (при скроле экран продолжается)

  • Скелет карточек при загрузке страницы

  • Кэширование для улучшения загрузки

  • Темная/светлая тема

  • Поле для поиска игр

Для каждой игры разработана отдельная страница, на которой отображены:

  • Описание (скрывающийся и выпадающий текст)

  • Трейлер игры (если есть)

  • Скриншоты

  • Характеристики игры

Сайт создан на основе React Chakra UI