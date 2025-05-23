Сайт для игрового портала

Пример разработки игрового портала - https://game.yourweb.me/

Сайт полностью адаптивный на разных устройствах (телефоны, планшеты, ноутбуки)

Характеристики:

Работа с внешним API

Современный дизайн

Хувер эффекты ( карточки, кнопки меню)

Удобная навигация (Жанры, Платформы, Фильтры)

Загрузка "бесконечного экрана" (при скроле экран продолжается)

Скелет карточек при загрузке страницы

Кэширование для улучшения загрузки

Темная/светлая тема

Поле для поиска игр

Для каждой игры разработана отдельная страница, на которой отображены:

Описание (скрывающийся и выпадающий текст)

Трейлер игры (если есть)

Скриншоты

Характеристики игры

Сайт создан на основе React Chakra UI