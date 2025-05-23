Сайт для игрового портала

Пример разработки игрового портала - https://game.yourweb.me/
Сайт полностью адаптивный на разных устройствах (телефоны, планшеты, ноутбуки)
Характеристики:
Работа с внешним API
Современный дизайн
Хувер эффекты ( карточки, кнопки меню)
Удобная навигация (Жанры, Платформы, Фильтры)
Загрузка "бесконечного экрана" (при скроле экран продолжается)
Скелет карточек при загрузке страницы
Кэширование для улучшения загрузки
Темная/светлая тема
Поле для поиска игр
Для каждой игры разработана отдельная страница, на которой отображены:
Описание (скрывающийся и выпадающий текст)
Трейлер игры (если есть)
Скриншоты
Характеристики игры
Сайт создан на основе React Chakra UI