Сайт для кафедры международной экономики и менеджмента ХНЭУ

Добавлена
месяц назад
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Разработка сайта для кафедры международной экономики и менеджмента ХНЭУ им. С. Кузнеца

О проекте

  • Платформа: WordPress

  • Инструмент: Визуальный конструктор Elementor

  • Срок выполнения: 30 дней

  • Результат: Функциональный и удобный веб-сайт, предоставляющий информацию о кафедре, образовательных программах, научной деятельности, новостях и контактах.

Этапы выполнения работ

1. Подключение домена и хостинга

  • Регистрация домена: kafmeim.hneu.edu.ua

  • Настройка хостинга: Выбор надежного хостинг-провайдера для стабильной работы сайта.

  • Установка WordPress: Инсталляция CMS и базовые настройки безопасности.

2. Дизайн и структура сайта

  • Анализ требований кафедры: Определение основных информационных блоков и структуры сайта.

  • Ключевые страницы:

    • Главная: Обзор кафедры, анонсы событий, последние новости.

    • Образовательные программы: Описание бакалаврских и магистерских программ.

    • Научная деятельность: Информация о научных публикациях, конференциях и исследованиях.

    • Преподаватели: Список преподавателей кафедры с биографией и контактами.

    • Студенческая жизнь: Новости, фото, мероприятия кафедры.

    • Контакты: Карта, телефоны, email, форма обратной связи.

3. Функционал сайта

  • Новостной блок: Последние события и важные объявления.

  • Модуль регистрации: Форма для регистрации на мероприятия кафедры.

  • Загрузка документов: Размещение учебных материалов, расписания занятий.

  • SEO-оптимизация: Улучшение видимости сайта в поисковых системах.

4. Подключение SSL-сертификата

  • Защищенное соединение для безопасности пользователей.

5. Тестирование и запуск

  • Функциональное тестирование: Проверка корректной работы всех страниц.

  • Оптимизация скорости: Кеширование, сжатие изображений, минимизация кода.

6. Обучение и поддержка

  • Инструкции по управлению контентом.

  • Поддержка администратора сайта в течение согласованного периода.

Результаты

  • Удобный информационный портал: Доступ ко всем материалам кафедры в одном месте.

  • Мобильная адаптивность: Сайт корректно отображается на смартфонах и планшетах.

  • Защита данных: SSL-сертификат для безопасного просмотра сайта.

    https://kafmeim.hneu.edu.ua/