Сайт для кафедры международной экономики и менеджмента ХНЭУ
Разработка сайта для кафедры международной экономики и менеджмента ХНЭУ им. С. Кузнеца
О проекте
Платформа: WordPress
Инструмент: Визуальный конструктор Elementor
Срок выполнения: 30 дней
Результат: Функциональный и удобный веб-сайт, предоставляющий информацию о кафедре, образовательных программах, научной деятельности, новостях и контактах.
Этапы выполнения работ
1. Подключение домена и хостинга
Регистрация домена: kafmeim.hneu.edu.ua
Настройка хостинга: Выбор надежного хостинг-провайдера для стабильной работы сайта.
Установка WordPress: Инсталляция CMS и базовые настройки безопасности.
2. Дизайн и структура сайта
Анализ требований кафедры: Определение основных информационных блоков и структуры сайта.
Ключевые страницы:
Главная: Обзор кафедры, анонсы событий, последние новости.
Образовательные программы: Описание бакалаврских и магистерских программ.
Научная деятельность: Информация о научных публикациях, конференциях и исследованиях.
Преподаватели: Список преподавателей кафедры с биографией и контактами.
Студенческая жизнь: Новости, фото, мероприятия кафедры.
Контакты: Карта, телефоны, email, форма обратной связи.
3. Функционал сайта
Новостной блок: Последние события и важные объявления.
Модуль регистрации: Форма для регистрации на мероприятия кафедры.
Загрузка документов: Размещение учебных материалов, расписания занятий.
SEO-оптимизация: Улучшение видимости сайта в поисковых системах.
4. Подключение SSL-сертификата
Защищенное соединение для безопасности пользователей.
5. Тестирование и запуск
Функциональное тестирование: Проверка корректной работы всех страниц.
Оптимизация скорости: Кеширование, сжатие изображений, минимизация кода.
6. Обучение и поддержка
Инструкции по управлению контентом.
Поддержка администратора сайта в течение согласованного периода.
Результаты
Удобный информационный портал: Доступ ко всем материалам кафедры в одном месте.
Мобильная адаптивность: Сайт корректно отображается на смартфонах и планшетах.
Защита данных: SSL-сертификат для безопасного просмотра сайта.
https://kafmeim.hneu.edu.ua/