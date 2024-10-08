Сайт для кейтеринговой компании Danilych HoReCa, которая помогает своим клиентам открывать кафе, рестораны и прочие заведения. Запущен весной 2020 года

Задача: сделать многостраничный сайт, который расскажет о компании, её подходе к работе и выполненных проектах, а также привлечет новых клиентов. Клиент хотел сделать упор на свою личность, поэтому на сайте много рассказано о нем самом, сделано много галерей, отдельно была организована фотосессия.

Других фото у клиента не было, поэтому решено было использовать стоковые фотографии блюд (ассоциация с ресторанами) и векторную графику для визуализации процесса работы над проектом.

Стоимость работы над сайтом составила 35 тыс рублей