Сайт для компании Green Masters

Greenmasters крупная компания, занимающиеся ландшафтным дизайном, проектированием и озеленением. Множество услуг, богатое портфолио.

ТЗ было, сделать сайт — дизайн ради дизайна. Множество анимации, параллакс и ховер эффектов.

Заказчик четко понимал что хотел видеть. Мне были предоставлены все списки и описание услуг.

После глубокого погружения в сферу деятельности компании и изучения конкурентов.

Был собран стильный и грамотный сайт. Пользователю легко ориентироваться и найти ту услугу в которой он нуждается. Мы прикрепили прайсы для того чтобы клиент сразу мог посмотреть не только услуги но и их стоимость.

Компании не о чем переживать так как на обслуживаемой территории они предоставляют самое большое количество услуг при самой конкурентной цене.

Сайт вышел довольно обширным, стильным и удобным для посетителя.

И я и заказчик очень доволен результатом.