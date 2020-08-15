Сайт для компании Green Masters

Greenmasters крупная компания, занимающиеся ландшафтным дизайном, проектированием и озеленением. Множество услуг, богатое портфолио.
ТЗ было, сделать сайт — дизайн ради дизайна. Множество анимации, параллакс и ховер эффектов.
Заказчик четко понимал что хотел видеть. Мне были предоставлены все списки и описание услуг.
После глубокого погружения в сферу деятельности компании и изучения конкурентов.
Был собран стильный и грамотный сайт. Пользователю легко ориентироваться и найти ту услугу в которой он нуждается. Мы прикрепили прайсы для того чтобы клиент сразу мог посмотреть не только услуги но и их стоимость.
Компании не о чем переживать так как на обслуживаемой территории они предоставляют самое большое количество услуг при самой конкурентной цене.
Сайт вышел довольно обширным, стильным и удобным для посетителя.
И я и заказчик очень доволен результатом.