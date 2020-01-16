Сайт для компании Pelltech

Главной задачей было создать адаптированный для разных мобильных устройств сайт, организовать на нем удобный поиск товаров, добавить компанию в поисковые системы, вывести сайт в топ поисковых систем по определенным запросам.

Была разработана структура сайта, согласно требованиям заказчика был продуман дизайн в корпоративных цветах бренда.

В качестве CMS была выбрана Joomla. Были написаны СЕО-оптимизированные тексты для товаров, проведена техническая оптимизация сайта.

Настроен файл .htaaccess.

При написании кода сайта не были использованы java-скрипты, чтобы максимально увеличить скорость загрузки страницы. На сайте присутствуют сложные css-анимации.

Формат изображений на сайте webp с необходимым разрешением.

Адрес сайта: https://pelltech.net/