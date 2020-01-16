Сайт для компании Pelltech

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Главной задачей было создать адаптированный для разных мобильных устройств сайт, организовать на нем удобный поиск товаров, добавить компанию в поисковые системы, вывести сайт в топ поисковых систем по определенным запросам.
Была разработана структура сайта, согласно требованиям заказчика был продуман дизайн в корпоративных цветах бренда.
В качестве CMS была выбрана Joomla. Были написаны СЕО-оптимизированные тексты для товаров, проведена техническая оптимизация сайта.
Настроен файл .htaaccess.
При написании кода сайта не были использованы java-скрипты, чтобы максимально увеличить скорость загрузки страницы. На сайте присутствуют сложные css-анимации.
Формат изображений на сайте webp с необходимым разрешением.
Адрес сайта: https://pelltech.net/