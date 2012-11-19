Сайт для компании по IT

Под ключ был разработан сайт на Yii для компании занимающейся обслуживанием техники.

Особенности проекта:

Калькулятор стоимости обслуживания с анимацией, нестандартная карта Гугл, 2 языка.

Умные мета теги для поисковиков, микрораметка, карта сайта. Админка сделана на twitter Bootstrap