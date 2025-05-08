Сайт для компании по продаже бетона "Бетон72"

Стек технологий: WordPress, Gulp, Bootstrap 5, Vanilla JS
Разработал современный корпоративный сайт для компании, занимающейся поставками бетона. Сайт выполнен на WordPress с нуля, с индивидуальной версткой и функциональностью, заточенной под бизнес-задачи клиента.
Что сделано:
Адаптивная верстка с использованием Gulp, Bootstrap 5 и чистого JavaScript
Интеграция с WordPress и настройка кастомных блоков для удобного редактирования контента
Разработка с нуля кастомного калькулятора расчёта стоимости бетона с учетом параметров заказа (объём, тип бетона, доставка и пр.)
Интеграция формы заказа с отправкой на email
SEO-оптимизация, настройка кэширования, установка SSL и базовая защита
Проект полностью адаптирован под мобильные устройства и ориентирован на генерацию заявок через сайт.
Ссылка на сайт: https://beton72.com/