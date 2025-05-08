Сайт для компании по продаже бетона "Бетон72"

Стек технологий: WordPress, Gulp, Bootstrap 5, Vanilla JS

Разработал современный корпоративный сайт для компании, занимающейся поставками бетона. Сайт выполнен на WordPress с нуля, с индивидуальной версткой и функциональностью, заточенной под бизнес-задачи клиента.

Что сделано:

Адаптивная верстка с использованием Gulp, Bootstrap 5 и чистого JavaScript

Интеграция с WordPress и настройка кастомных блоков для удобного редактирования контента

Разработка с нуля кастомного калькулятора расчёта стоимости бетона с учетом параметров заказа (объём, тип бетона, доставка и пр.)

Интеграция формы заказа с отправкой на email

SEO-оптимизация, настройка кэширования, установка SSL и базовая защита

Проект полностью адаптирован под мобильные устройства и ориентирован на генерацию заявок через сайт.

Ссылка на сайт: https://beton72.com/