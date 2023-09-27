Сайт для компании по ямочному ремонту дорог
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основным преимуществом нашей компании была технология. Сами видите, как у нас ямки на дорогах ремонтируют — через полгода как будто ремонта и не было))
Здесь на сайте мы делали акцент на технологии, описали в чем принцип и отличия от классики.
В дизайне в типографике я тоже отразила эти акценты, а так же сделали дизайн современным и с необычной сеткой. В то же время мудрить с ним не стала, так как ЦА в основном мужчины, и сайт должен быть для них понятен.
Что было сделано?
? Проведение анализа ниши;
? Редактирование текстов заказчика и составление текстового прототипа;
? Подбор фотографий на фотостоках;
? Отрисовка полностью индивидуального дизайна;
? Верстка сайта, проведение технических настроек и добавление в поисковики.
В дальнейшем сайт был передан коллеге для дальнейшего продвижения с помощью контекстной рекламы.