Сайт для компании по ямочному ремонту дорог

Основным преимуществом нашей компании была технология. Сами видите, как у нас ямки на дорогах ремонтируют — через полгода как будто ремонта и не было))

Здесь на сайте мы делали акцент на технологии, описали в чем принцип и отличия от классики.

В дизайне в типографике я тоже отразила эти акценты, а так же сделали дизайн современным и с необычной сеткой. В то же время мудрить с ним не стала, так как ЦА в основном мужчины, и сайт должен быть для них понятен.

Что было сделано?

? Проведение анализа ниши;

? Редактирование текстов заказчика и составление текстового прототипа;

? Подбор фотографий на фотостоках;

? Отрисовка полностью индивидуального дизайна;

? Верстка сайта, проведение технических настроек и добавление в поисковики.

В дальнейшем сайт был передан коллеге для дальнейшего продвижения с помощью контекстной рекламы.