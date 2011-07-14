Сайт для компании skype-language

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
161 просмотр
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http://www.skype-language.com/

Создание макета сайта и флеш-анимации для компании, занимающейся оnline-обучением иностранным языкам.

Дизайн разрабатывался с учетом фирменного стиля компании за 4 дня.