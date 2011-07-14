Сайт для компании skype-language
Сайты «под ключ»
Добавлена161 просмотр
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.skype-language.com/
Создание макета сайта и флеш-анимации для компании, занимающейся оnline-обучением иностранным языкам.
Дизайн разрабатывался с учетом фирменного стиля компании за 4 дня.