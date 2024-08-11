Сайт для Магазина упаковки "КУБ"

Сайт доступен по адресу: cubekazan.com



Для Магазина упаковки «КУБ», производителя картонных коробок в г. Казани, разработан веб-сайт. Компания специализируется на упаковке товаров для продажи на крупных торговых площадках, таких как WildBerries и Озон. Сайт включает в себя основную страницу, калькулятор коробок, страницы доставки и оплаты, информацию о магазине, контакты, отзывы, каталог товаров, карточки товара и корзину. Заявки с сайта отображаются в системе администрирования Django и отправляются на телефон владельца бизнеса. Также весь контент сайта изменяется через панель администрирования.



Ключевые навыки/технологии:

Vue.js

JavaScript

Python

Django

DRF

PostgreSQL

Nginx

Docker