Сайт для Магазина упаковки "КУБ"

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Сайт доступен по адресу: cubekazan.com

Для Магазина упаковки «КУБ», производителя картонных коробок в г. Казани, разработан веб-сайт. Компания специализируется на упаковке товаров для продажи на крупных торговых площадках, таких как WildBerries и Озон. Сайт включает в себя основную страницу, калькулятор коробок, страницы доставки и оплаты, информацию о магазине, контакты, отзывы, каталог товаров, карточки товара и корзину. Заявки с сайта отображаются в системе администрирования Django и отправляются на телефон владельца бизнеса. Также весь контент сайта изменяется через панель администрирования.

Ключевые навыки/технологии:

  • Vue.js

  • JavaScript

  • Python

  • Django

  • DRF

  • PostgreSQL

  • Nginx

  • Docker