Сайт для отеля-ресторана

Описание проекта:

сайт создавался по запросу местного отеля-ресторана; целью создания было использования сайта в рекламе для привлечения новых клиентов.

Мы заинтересовались этим проектом и создали минималистичный дизайн для среднего и премиум сегментов.

Была проделана большая работа в погружении в бизнес процессы заказчика и в анализе нише ресторанного бизнеса в городе расположения Обрия.

В дизайне использовали красивые изображения для привлечения внимания и текст в виде тезисов, который очень подходит к нише премиум сегмента.

В итоге был создан очень удобный сайт, который привел в Обрий множество клиентов, одними из которых являемся мы сами.

Для создания подобного сайта в нише отельно-ресторанного бизнеса пишите в сообщения, и мы детально разберем вашу задачу.