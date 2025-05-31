Сайт для портфолио/визитка для фотографа для Мельниковой Александры

Добавлена
день назад
1 просмотр
Снимок экрана 2025-05-31 в 16.14.11.png
Снимок экрана 2025-05-31 в 16.14.11.png
Снимок экрана 2025-05-31 в 16.17.32.png
Снимок экрана 2025-05-31 в 16.17.13.png

С работой вы можете ознакомиться по ссылке: https://melnikova-foto72.ru/

В работе использовались следующие технологии:

  1. Frontend: NextJs, Tailwind, Frame-motion, TanStack Query, Typescript;

  2. Backend: Strapi, GraphQl.


В проекте также использовался docker для упаковки и размещения проекта на сервере и использовался Traefik для проксирования.

Проект разрабатывался под требования клиента: быстрота, адаптив под мобильные устройства, простота в дизайне и доступность публиковать новые работы в будущим. Также возможность оставлять отзывы клиентов и их публикация.