Сайт для портфолио/визитка для фотографа для Мельниковой Александры

С работой вы можете ознакомиться по ссылке: https://melnikova-foto72.ru/



В работе использовались следующие технологии:



Frontend: NextJs, Tailwind, Frame-motion, TanStack Query, Typescript; Backend: Strapi, GraphQl.



В проекте также использовался docker для упаковки и размещения проекта на сервере и использовался Traefik для проксирования.



Проект разрабатывался под требования клиента: быстрота, адаптив под мобильные устройства, простота в дизайне и доступность публиковать новые работы в будущим. Также возможность оставлять отзывы клиентов и их публикация.