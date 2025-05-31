Сайт для портфолио/визитка для фотографа для Мельниковой Александры
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день назад
С работой вы можете ознакомиться по ссылке: https://melnikova-foto72.ru/
В работе использовались следующие технологии:
Frontend: NextJs, Tailwind, Frame-motion, TanStack Query, Typescript;
Backend: Strapi, GraphQl.
В проекте также использовался docker для упаковки и размещения проекта на сервере и использовался Traefik для проксирования.
Проект разрабатывался под требования клиента: быстрота, адаптив под мобильные устройства, простота в дизайне и доступность публиковать новые работы в будущим. Также возможность оставлять отзывы клиентов и их публикация.