Сайт для рекламы букетов из холодного фарфора

Самостоятельная разработка макета, дизайна и текста для рекламы и продажи декоративных цветов и букетов из холодного фарфора. Состоит из комбинации пустых zero-блоков и шаблонов, интегрированных в zero-блоки. Кнопки при наведении светлеют, частичная анимация появления контента на странице. При клике на кнопку перенаправление на страницы мастера в соцсетях либо на соответствующий раздел страницы. Скриншоты двух версий: для ПК и мобильная.