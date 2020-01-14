Сайт для "Рекламная Мастерская АТР"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта для рекламной мастерской. https://atreklama.ru
Что было сделано:
- Анализ конкурентов.
- Проработка позиционирования.
- Сегментирование целевой аудитории.
- Написание УТП под каждый сегмент ЦА.
- Каркас сайта.
- Дизайн сайта.
- Верстка сайта.
- Публикация сайта на хостинге под управлением CMS WordPress.
- Создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Ads.
- Настройки SEO.