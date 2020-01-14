Сайт для "Рекламная Мастерская АТР"

Добавлена
4 года назад
70 просмотров
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Разработка сайта для рекламной мастерской. https://atreklama.ru

Что было сделано:

  • Анализ конкурентов.
  • Проработка позиционирования.
  • Сегментирование целевой аудитории.
  • Написание УТП под каждый сегмент ЦА.
  • Каркас сайта.
  • Дизайн сайта.
  • Верстка сайта.
  • Публикация сайта на хостинге под управлением CMS WordPress.
  • Создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Ads.
  • Настройки SEO.
В настоящее время работа над SEO продвижением, наполнением сайта и оптимизацией рекламных кампаний продолжается.