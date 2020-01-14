Сайт для "Рекламная Мастерская АТР"

Разработка сайта для рекламной мастерской. https://atreklama.ru

Что было сделано:

Анализ конкурентов.

Проработка позиционирования.

Сегментирование целевой аудитории.

Написание УТП под каждый сегмент ЦА.

Каркас сайта.

Дизайн сайта.

Верстка сайта.

Публикация сайта на хостинге под управлением CMS WordPress.

Создание и настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Ads.

Настройки SEO.

В настоящее время работа над SEO продвижением, наполнением сайта и оптимизацией рекламных кампаний продолжается.