Сайт для ремонтно-строительной компании

https://specremont.tilda.ws/.

Изначально планировался лендинг -одностраничник. Цель - рассказать о возможностях компании, показать потенциальным заказчикам варианты работ. Несколько раз акцентировано внимание, что клиенты - это УК, ЖК и ТСЖ, чтобы при запуске рекламы отсеять ненужную аудиторию частных заказчиков.

Целевая аудитория в основном будет смотреть с ПК, поэтому больше внимания уделялось компьютерной версии. Но сайт также адаптирован и для меньших экранов.

В процессе работы пришло понимание, что необходим многостраничник.

На главной странице акцент сделан на преимуществах и возможностях выполнить большой спектр работ. На остальных уже бОльший акцент на фото/видео уже сделанного. Раздел "Наши работы" можно будет со временем пополнять новыми.

К сайту подключена внутренняя TildaCRM, будут приходить уведомления о заявках в Telegram и на email.

Добавлена анимация для привлечения внимания и сделана базовая SEO- оптимизация.