Сайт для ремонтно-строительной компании

Изначально планировался лендинг -одностраничник. Цель - рассказать о возможностях компании, показать потенциальным заказчикам варианты работ. Несколько раз акцентировано внимание, что клиенты - это УК, ЖК и ТСЖ, чтобы при запуске рекламы отсеять ненужную аудиторию частных заказчиков.
Целевая аудитория в основном будет смотреть с ПК, поэтому больше внимания уделялось компьютерной версии. Но сайт также адаптирован и для меньших экранов.
В процессе работы пришло понимание, что необходим многостраничник.
На главной странице акцент сделан на преимуществах и возможностях выполнить большой спектр работ. На остальных уже бОльший акцент на фото/видео уже сделанного. Раздел "Наши работы" можно будет со временем пополнять новыми.
К сайту подключена внутренняя TildaCRM, будут приходить уведомления о заявках в Telegram и на email.
Добавлена анимация для привлечения внимания и сделана базовая SEO- оптимизация.